Bus TCL brûlé près de Lyon : trois individus arrêtés

Un bus TCL avait été incendié par un groupe d'individus dans le quartier du Teraillon à Bron, près de Lyon.

Le véhicule avait ainsi été entièrement détruit par les flammes après avoir été attaqué par une dizaine de personnes peu avant minuit.

Sur place pour éteindre le feu après la tentative du chauffeur, les pompiers avaient également essuyé des tirs de projectiles. Comme le rapporte Le Progrès, les enquêteurs de la police nationale ont pu identifier trois individus grâce aux caméras de vidéosurveillance et à l'étude des réseaux sociaux.

Ces derniers, un Rilliard majeur et deux mineurs originaires de Bron et Vaulx-en-Velin, ont été interpellés ce mardi matin. Placé en garde à vue et interrogé, le plus âgé a affirmé ne pas être responsable de l'incendie mais a reconnu sa présence sur les lieux de l'attaque.

Les deux plus jeunes ont nié faire partie du groupe véhément.