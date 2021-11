Fabrice Riva : "Faire rayonner Givors et redonner du pouvoir d'achat aux habitants"

Fabrice Riva est candidat aux nouvelles élections municipales de Givors ce dimanche. Il reprend le flambeau laissé par Antoine Mellies (ex-RN passé chez Eric Zemmour). Pas question toutefois pour lui de qualifier sa liste de lepéniste : "C'est une liste qui rassemble toutes les droites", avec des RN, des zemmouristes et des LR.

L'objectif de Fabrice Riva est d'avoir "du bon sens, enfin, à Givors". Selon lui, la gestion métropolitaine est "une sombre catastrophe" alors que la commune a des atouts comme sa "situation géographique exceptionnelle", sa "capacité de financement fabuleuse car les habitants ne sont pas endettés" et ses "friches industrielles laissées à l'abandon et sur lesquelles nous pourrions faire venir des entreprises et créer des emplois pour les Givordins".

Le candidat veut ainsi "faire rayonner (sa) ville" et "redonner du pouvoir d'achat en baissant la taxe foncière qui est dans le top 5 de la Métropole".

Critique avec les communistes, Fabrice Riva l'est aussi avec le maire sortant Mohamed Boudjellaba : "Je veux sortir des poules pondeuses, du composteur, de planter des arbres pour planter des arbres. On a un réel programme".

