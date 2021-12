Lyon : une exposition de crèches à l'Hôtel de Région pour les fêtes de Noël

"Cette exposition gratuite et ouverte à tous, sous réserve du pass sanitaire, met en valeur le traditionnel art santonnier de notre région en présentant les réalisations d’artisans venus de quatre coins du territoire", ont précisé les services de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les douze départements de la région sont représentés au travers de décors détaillés. Des décors également visibles depuis l'extérieur.

Dans la grande allée, trois stands viennent compléter l’exposition : une reconstitution miniature du village de Grignan tel qu’il était un siècle auparavant, une création célébrant l'art santonnier et un stand mettant en scène les santons d’ici et d’ailleurs fabriqués avec des matériaux provenant du monde entier.

"Une fois encore c’est avec une immense fierté que nous accueillons dans l’enceinte de l’Hôtel de Région une exposition dédiée au travail d’exception des artisans santonniers de notre région. Leur savoir-faire ancestral est un trésor de notre patrimoine culturel qu’il faut préserver mais aussi transmettre. C’est toute

l’ambition que nous portons avec cette exposition. A l’heure où certains veulent remettre en cause notre identité et notre mode de vie, il est plus que jamais essentiel pour nous de célébrer et promouvoir nos traditions", a notamment déclaré Laurent Wauquiez, le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.