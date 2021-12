Challenge Cup : le LOU Rugby tient tête à Gloucester (19-13)

Marquer des points et se qualifier en restant sur la même lignée que face à Brive : voilà les ambitions de Pierre Mignoni et ses hommes lors de cette rencontre avec Gloucester. Pari tenu pour les Lyonnais qui dominent l’équipe anglaise et s’imposent (19-13).

Le LOU Rugby ouvre le score à la 10’ sur une pénalité bottée par le demi de mêlée Jean-Marc Doussain (3-0). Les Lyonnais affichent une véritable force offensive en début de match. Ils tentent de trouver une faille dans la défense anglaise malgré de nombreuses pertes de ballon. Gloucester égalise à la 19’ sur une pénalité. Les rouges et noirs essayent de renverser le jeu mais leurs intentions sont désordonnées avec un jeu au pied imprécis. (3-3)

Doussain avance le score (6-3) sur une pénalité dans l’axe du terrain à la 25’.

À la première mi-temps, le match progresse difficilement avec deux équipes qui se tiennent tête. Gloucester égalise à la 45’ (6-6) et le LOU Rugby revient en force à la 49’. Le capitaine Jordan Taufua marque le premier essai de la soirée conclu par une transformation de Jean-Marc

Doussain (13-6). Faux espoir à la 58’ avec un essai non validé pour les lyonnais. La désillusion est amortie grâce à Doussain qui marque une pénalité et offre trois points à son équipe (16-6).

Les Anglais marquent finalement un essai à la 60’ et reviennent au score (16-13). Jonathan Pélissié ajuste parfaitement et marque une pénalité à la 70’ (19-13). Les Lyonnais voient bleu et font face jusqu’au bout malgré les fortes intentions de Gloucester.

Victoire du LOU qui prend 4 points et affrontera les Dragons au Rodney Parade à Newport pour la deuxième journée de Challenge Cup.

A.B.