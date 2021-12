Lyon : encore deux ans d’attente minimum pour la réouverture de la montée Bonafous ? 

Le jeudi 30 avril 2020, un immeuble de la montée Bonafous sur les pentes de la Croix-Rousse avait été ravagé par un violent incendie. Si les travaux de démolition ou de réhabilitation ont débuté depuis plusieurs mois, la circulation automobile reste coupée dans cette petite rue étroite du 4e arrondissement de Lyon.

Mais depuis ce mercredi, les habitants du quartier peuvent avoir un espoir de rouler de nouveau dans la montée Bonafous, puisque cette question a été abordée durant le dernier comité d’initiative et de consultation d’arrondissement. Plus exactement, c’est l’absence de transport en commun dans la montée Bonafous qui a été évoquée.

Interrogée par Le Progrès, l’adjointe à l’Urbanisme du 4e arrondissement de Lyon, Aline Guitard, assure que les travaux sur les bâtiments devraient durer au minimum un an et demi, voire deux ans. Un temps d’attente qui pourrait être rallongé à cause de la complexité du chantier à flanc de colline.

Entre temps, au moins une voie pourrait être ouverte à la circulation, mais pas tout de suite. Reste à savoir si cette dernière sera empruntée par des bus comme le souhaitent des habitants de la Croix-Rousse.

Pour rappel, LyonMag révélait en mai dernier qu'un jeu d'enfants qui a mal tourné serait à l'origine du sinistre qui a bouleversé la vie des habitants du 7 montée Bonafous, mais aussi de tous les riverains.