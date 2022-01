Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (8 et 9 janvier)

Friperie MINIMAXXX !

Vous voulez faire de bonnes affaires en ce début d’année ? Rendez-vous ce samedi à la friperie organisée par MINIMAXXX 9 rue Henri IV dans le 2e arrondissement. A saisir à petits prix : vêtements de seconde main et accessoires. Entrée gratuite. Masque obligatoire. A noter que cette friperie se déroulera tous les samedis de janvier. Plus d’informations ici



Journée Portes Ouvertes à Vertical’Art Lyon !

Avis aux amateurs d’escalade ! La salle Vertical’Art de Saint-Priest organise sa journée Back to climb 2022 accessible à tous. L’entrée escalade est gratuite pour tout le monde (location de chaussons offerte). Des encadrants seront présents tout au long de la journée pour aider les visiteurs sur les murs d’escalade. Rendez-vous de 9h à 21h. Les informations ici



Salon de l’Etudiant de Lyon !

C’est le rendez-vous incontournable de ce début d’année 2022 pour tous les étudiants. Malgré les nombreuses restrictions liées à la cinquième vague du Covid-19, le salon de l’Etudiant de Lyon se tiendra bien en présentiel à compter de ce vendredi et jusqu’à dimanche à Eurexpo. Près de 300 organismes de formations répartis sur 20 secteurs ainsi que de l'académie seront présents. Le masque est obligatoire pour tout le monde et le pass sanitaire sera demandé à partir de 12 ans et 2 mois. Toutes les informations sur l’évènement sont à retrouver ici



Week-end de rentrée à Heat Lyon !

La Serre de Heat Lyon (70 quai Perrache dans le 2e) lance son année 2022 avec un joli programme : des ateliers, des jeux, de la musique… tout au long du week-end. A noter dimanche un corner coiffeur gratuit. Entrée sur pass sanitaire. Les informations pratiques à retrouver ici



Fête du miel à la Croix-Rousse !

C’est l’occasion ce samedi de rencontrer des apiculteurs du Rhône et de la région lyonnaise et de découvrir les produits de la ruche comme le pollen, la gelée royale ou encore le pain d’épices.

Une exposition sur le monde des abeilles et une ruche vivante sont également au programme des animations. Entrée libre. Toutes les informations ici



Et si vous deveniez mannequin ?

L’agence The Claw Models pose ses valises ce samedi à la salle François Sala dans le 2e arrondissement de Lyon pour trouver les prochaines égéries des marques avec qui elle travaille (Dior, Louis Vuitton, Prada, Gucci…). Le casting est gratuit, aucun book n’est requis et une tenue simple est à privilégier. L’agence fonctionnera au coup de cœur et précise que toutes les morphologies sont recherchées car telle est la devise de la maison ! Rendez-vous sur place de 10h à 18h.