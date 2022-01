Lyon : nouvelles manifestations ce samedi contre le pass vaccinal  

C'est le collectif "Lyon pour la Liberté" qui a une nouvelle fois appelé à une mobilisation apartisane. Le cortège devrait rejoindre le Palais de justice des 24 colonnes du 5e arrondissement. Il se pourrait cependant que les rangs grossissent à nouveau étant donné les récentes déclarations polémiques d'Emmanuel Macron qui souhaite "emmerder" les non vaccinés.

Une autre manifestation composée de Gilets Jaunes et d'Antifa aura lieu à la même heure au départ de la place Sathonay, dans le 2e arrondissement de Lyon pour contester contre la mise en place le pass vaccinal. Il sera aussi question de lutte contre "la politique de Macron", à savoir "les réformes de retraites et de chômages" et "les augmentations des prix de l'eau, du gaz et de la nourriture".

Enfin, un troisième rendez-vous a été fixé par "Coronafolie", proche de Florian Philippot, place Ambroise Courtois, dans le 8e arrondissement de Lyon.