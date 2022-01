Une trentaine d'entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes présentes au CES de Las Vegas

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a accompagné 26 entreprises locales au CES de Las Vegas (Etats-Unis) qui s'est tenu du 5 au 8 janvier.

"Le premier objectif était de permettre à nos entreprises d’être fortement présentes", assure le président de la collectivité Laurent Wauquiez. Et de poursuivre : "Nous avons pu observer des entreprises aidées depuis plusieurs années qui ont grandi et qui se sont développées, ont créé de l’emploi et ont franchi une étape. C’est une belle récompense. Nous devons aujourd’hui poursuivre notre soutien. La grande force d’Auvergne-Rhône-Alpes est sa capacité à disposer d’une complémentarité entre les universités, les laboratoires de recherche, l’écosystème industriel et l’écosystème d’innovation digitale".

Par ailleurs, la Région a aussi tenu son propre stand sur le French Tech Pavillon pour assurer encore plus de visibilité aux entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes.

En effet, le CES est au monde des nouvelles technologies ce qu'est le salon de Genève au monde de l'automobile. Une visibilité au Nevada représente une véritable opportunité de s'attirer les faveurs du public et des investisseurs.

Et cette filière est clef dans la Région : 15 000 entreprises digitales emploient plus de 120 0000 personnes dans le numérique sur tout le territoire. Ce chiffre est, en plus de ça, largement en hausse depuis quelques années.

Le numérique est certainement l'un des piliers des industries auvergnates et rhônalpines, en témoigne les 650 millions d'euros investis par la Région, les 2700 brevets déposés chaque année et les 10 000 postes actuellement à pourvoir dans le domaine.