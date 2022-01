Toutes les écoles touchées par la pollution à Lyon : une manifestation organisée ce mardi

L'association a publié une nouvelle étude portant sur la pollution dans les établissements scolaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. A Lyon, toutes les écoles sont exposées à des concentrations dangereuses pour la santé, selon une cartographie publiée sur internet. Cartographie qui recense les particules fines PM2,5 et PM10 et le dioxyde d'azote NO2. Et pour chacun de ces polluants, les seuils de recommandation fixés par l'OMS sont dépassés.

Pour dénoncer cette situation, une manifestation est organisée par le collectif "La rue est à nous" qui regroupe plusieurs associations, dont Alternatiba et Greenpeace. Elle aura lieu ce mardi à 16h30 devant l'école Fulchiron, dans le 5e arrondissement de Lyon. Un choix qui ne s'est pas fait au hasard puisque cet établissement scolaire est l'un des plus pollués de la capitale des Gaules.

Le phénomène ne touche pas que les écoles lyonnaises. De nombreux établissements de la Métropole sont également concernés par cette pollution, avec notamment des seuils inquiétants pour les PM2,5, ces particules rejetées dans l'air par les chauffages, l'industrie et la circulation automobile.