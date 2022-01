Le Sytral distingué lors des Challenges de la rentrée du transport public

Cette cérémonie valorise les meilleures initiatives et actions menées par les réseaux de transports d'octobre 2020 à octobre 2021.

Le Sytral, qui gère les TCL, s'est vu décerner un premier prix dans la catégorie information et services aux voyageurs grâce à la campagne "Rentrée", dont l’enjeu était d’accompagner la nouvelle politique tarifaire du réseau TCL.

Le deuxième prix concerne la catégorie changement de comportement avec la campagne "Civisme". Une campagne déployée sur l’ensemble du réseau pour rappeler les bonnes pratiques de savoir-vivre et sensibiliser les usagers au respect et à la bienveillance en faisant écho à des symboles lyonnais connus de tous.

"C’est avec beaucoup de fierté que nous recevons aujourd’hui ces deux prix qui viennent récompenser l’engagement du Sytral en faveur d’un réseau de transport public accessible au plus grand nombre tout en veillant à garantir la sécurité et le confort des voyageurs. Ces deux campagnes ont aussi été pensées pour accompagner le retour de la fréquentation sur nos réseaux après deux années marquées par la crise sanitaire", a déclaré Jean-Charles Kohlhaas, vice-président délégué du Sytral.