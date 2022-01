Les vice-présidents de l'AOMTL, le nouveau Sytral (TCL, cars du Rhône, Libellule)

Bruno Bernard, le président de l'autorité en charge notamment des TCL, des cars du Rhône et du réseau caladois Libellule, comptera sur Jean-Charles Kohlhaas comme 1er vice-président. Ce dernier est déjà vice-président de la Métropole de Lyon en charge des Transports.

Pascal Ronzière, président de l'Agglo Villefranche Beaujolais Saône, est le 2e vice-président du Sytral. Daniel Valero, maire de Genas et membre de la Communauté de communes de l'Est Lyonnais, est le 3e vice-président.

Suivent Damien Combet (CC Vallée du Garon), Virginie Chaverot (Pays de l'Arbresle), Béatrice Vessiller (Métropole de Lyon), Michèle Edery (Métropole de Lyon) et Vincent Monot (Métropole de Lyon). A noter que la Région Auvergne-Rhône-Alpes, présente dans l'AOMTL, n'est pas représentée parmi les vice-présidents.

Outre ces 8 vice-présidents, le Sytral a réparti les différents élus dans ses commissions et dans les conseils d'administration où il siège. Par exemple, Fabien Bagnon siègera à ATMO, tandis que Valentin Lungenstrass rejoint Acoucité et Léna Arthaud et Marie-Christine Burricand l'association Médialys.