Lyon : contre les "sous-mesures", la police municipale annonce une grève totale

Cette fois encore, ce sont les policiers de la Ville qui dénoncent les propos du maire de la capitale des Gaules, Grégory Doucet.

L’élu écologiste promet régulièrement aux médias d’atteindre un effectif de 365 agents. "Il n’y parviendra pas sans écouter les professionnels de organisations syndicales", rétorque dans un communiqué publié ce mercredi matin une intersyndicale de policiers municipaux.

Selon nos informations, environ 300 policiers municipaux sont aujourd’hui employés par la mairie qui déplore, par la voix de l’adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi, "une situation extrêmement tendue du marché du travail notamment par des besoins importants de nombreuses communes".

"Depuis trois ans, la municipalité et notre administration restent dans le déni et des sous-mesures" dénoncent les fonctionnaires, chiffres à l’appui : "les 120 euros bruts d’augmentation, uniquement pour une partie des agents, annoncés fièrement dans la presse en décembre 2021, ne rattrapent même pas le retard pris depuis des années. A grades et contraintes similaires, la différence constatée est de plusieurs centaines d’euros par mois", comparé à d’autres communes de la région.

Des "effets d’annonce" pour les policiers, qui jugent les recrutements réalisés "dérisoires par rapport aux besoins et maintiennent les agents présents dans la souffrance et sous pression hiérarchique. Même à l’issue du dernier concours, très peu de lauréats ont souhaité intégrer la Ville de Lyon. Par contre, chaque semaine, nous apprenons encore de nouveaux départs. Les lyonnais appellent notre standard (04 72 10 39 00) mais les délais d’intervention deviennent honteux ! Quand la municipalité va-t-elle réagir ?" se demandent désormais les municipaux.

Ces derniers mettent en évidence "des quartiers sous tensions dans lesquels les agents ne peuvent plus intervenir en sécurité puisqu’encore trop d’équipages tournent encore à deux agents seulement". Une situation qui se dégrade toujours plus selon FO, alors que les interventions augmentent drastiquement : "542 faits délictuels traités en 2021 contre 708 en 2021".

L’intersyndicale, regroupant la CGT, FO, l’UNSA et la CFTC, appelle donc à une grève totale dans tous les services de la police municipale de Lyon. Le mouvement sera lancé à partir du 29 février, au lendemain d’une réunion entre les agents et la direction. "Une négociation est déjà en cours, il faut relativiser", affirme de son côté Mohamed Chihi.

L’année dernière, Grégory Doucet avait déjà dû gérer la grogne des policiers municipaux. En septembre, l’écologiste avait débloqué une enveloppe de 6,6 millions d’euros consacrée à l’augmentation générale des salaires, à l’équilibrage homme-femme et à la reconnaissance de la pénibilité de la tâche.