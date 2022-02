Métropole de Lyon : avec 25 alertes à la pollution, la qualité de l'air s'est améliorée en 2021

Avec 25 jours de vigilance pollution en 2021 contre 31 en 2020 et 47 en 2019, la qualité de l'air semble s'améliorer "même si des disparités existent selon les polluants", précise Atmo.

Concernant le dioxyde d'azote, émis principalement par le secteur des transports, les niveaux sont en diminution ou similaires à ceux de 2020. "Sur l’ensemble de la région, seule la station de mesure située sur le Périphérique de l’Est lyonnais continue à dépasser la valeur annuelle réglementaire", est-il indiqué dans le rapport.

La pollution aux particules fines PM10 et PM2,5, due au chauffage individuel, à l'agriculture, aux transports et à l'industrie, est, elle, en légère hausse par rapport à 2020.

Quant à l'ozone, polluant qui résulte de transformations chimiques sous l’effet du rayonnement solaire, les concentrations sont en baisse par rapport à 2021 "car les conditions météorologiques de formation de ce polluant n’ont pas été réunies sur tout l’été (niveau d’ensoleillement et de chaleur trop faible)". "Pour autant, les valeurs réglementaires pour ce polluant étant calculées sur 3 et 5 années, des dépassements des valeurs cibles pour la santé et la végétation sont constatées sur les zones périurbaines et rurales autour de Lyon, Grenoble, Valence et dans la vallée du Rhône et la Drôme ainsi que dans les zones d’altitude", explique Atmo.

Malgré tout, l’amélioration globale de la qualité de l’air n’est cependant pas suffisante pour s’affranchir des épisodes pollués. "Même si ceux-ci sont toujours moins fréquents d’année en année, les périodes hivernales, avec les PM10, et estivales, avec l’ozone, sont à risque, et conduisent encore à la diffusion de vigilances par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et à la mise en place de mesures ponctuelles de réduction des émissions de polluants par les autorités publiques", résume le rapport.

A noter que l'OMS a publié en septembre dernier de nouvelles lignes directrices sanitaires, avec une révision à la baisse des seuils sanitaires de référence par rapport à ceux datant de 2005. "Un alignement des valeurs réglementaires avec celles préconisées par l’OMS conduira à une très nette augmentation des territoires concernés par des dépassements réglementaires", analyse Atmo.

Pour rappel, 4300 décès sont attribuables à une exposition de la population aux PM2,5 chaque année en Auvergne Rhône-Alpes, soit 6,7 % de la mortalité totale annuelle, selon les données de Santé Publique France.