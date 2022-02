ZFE : la Métropole de Lyon attend vos questions pour la réunion de synthèse de la concertation

Avec un peu plus de 4100 participants et moins de 5000 contributions, on est loin d'un grand succès démocratique car on estime que plus de 22 000 voitures seront interdites en septembre prochain, lors de la mise en place du rejet des Crit'Air 5.

La concertation n'est toutefois pas terminée, elle durera jusqu'au 5 mars.

La Métropole de Lyon entend toutefois poursuivre son travail de mobilisation des habitants en réalisant une réunion de synthèse de la concertation. Elle aura lieu quelques jours avant la fin du processus, le 1er mars de 18h30 à 20h30 en visio, en direct sur la chaîne Youtube de la collectivité.

Et les écologistes aimeraient pouvoir répondre aux interrogations des habitants. C'est donc un appel à questions qui est lancé ce mercredi. Toute personne souhaitant s'inscrire peut le faire sur la plateforme dédiée.

"Une trentaine d’habitants seront ensuite tirés au sort pour venir poser leur question en direct, le 1er mars, à l’Hôtel de Métropole. Bruno Bernard, Président de la Métropole et les vice-présidents Laurence Boffet et Jean-Charles Kohlhaas répondront aux questions posées. L’occasion de tracer des perspectives vis-à-vis des principales préoccupations exprimées lors de la concertation sur les impacts sociaux et environnementaux de la ZFE, son périmètre, son échéancier, les différentes solutions déployées en parallèle pour se déplacer autrement, les aides à l’acquisition de véhicules moins polluants, les dérogations...", précise la Métropole de Lyon.

A noter la présence ce soir-là de la chercheuse Stéphanie Vincent, du Laboratoire aménagement et économie des transports (LAET) pour "apporter son éclairage" sur la ZFE.