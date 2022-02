Face à Castres, le LOU va se livrer à un duel de haut de tableau

Après une mini-trêve, les rugbymen lyonnais se déplacent à Castres à 17h pour le compte de la 18e journée de Top 14. Un duel de haut de tableau qui verra s'opposer le 3e et le 4e du championnat.

Mais la partie s'annonce compliquée pour les hommes de Pierre Mignoni qui n'ont plus gagné à Castres depuis cinq ans. S'ils veulent rester invincibles en 2022, les Rouges et Noirs devront parvenir à briser la forteresse castraise comme ils étaient parvenus à le faire lors du match aller en novembre dernier à Gerland. "Pour nous, ça va être un beau challenge car on a besoin d'aller chercher des performances de référence à l'extérieur", a souligné Baptiste Couilloud avant la rencontre.

Avec seulement deux victoires obtenues loin du Matmut cette saison, les Lyonnais seront donc forcés de se surpasser, d'autant que les Castrais sont invaincus à domicile depuis le début du championnat. Ce sera aussi l'occasion d'éventuellement creuser l'écart avec un poursuivant dans la course aux premières places du classement.

"L'opposition sera rugueuse. Tant mieux pour nous, on a besoin de se confronter à ce genre d'équipe", a analysé le demi de mêlée international, qui prédit "un beau test de caractère".

