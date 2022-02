Lyon : l'ultragauche affiche les visages des autorités lyonnaises dans les rues de la Guillotière

Depuis la fin de la semaine dernière, de nouvelles revendications ont ainsi été collées dans le quartier à cheval entre les 3e et 7e arrondissements de Lyon. "A la Guillotière tout le monde fait son petit business. Après la parade du préfet, place au maire de Lyon Grégory Doucet de faire sa balade médiatique" dénoncent les affichettes sur lesquelles on retrouve les visages des autorités de la Ville de Lyon.

On reconnait ainsi, sur ces photos volées à des rédactions lyonnaises et placardées comme des avis de recherches, le préfet du Rhône Pascal Mailhos, le procureur de Lyon Nicolas Jacquet ou encore le directeur de la police lyonnaise Nelson Bouard. Dans les photos on retrouve aussi le maire de Lyon, notamment avec un cliché qui date du 11 février, quand ce jour-là l'édile était venu saluer les policiers municipaux de la place Gabriel-Péri et officiellement lancer le chantier d'une maison des projets.

L’action est signée du groupuscule d’extrême-gauche "La Guillotière n'est pas à vendre", qui accuse ceux qui gèrent la Sécurité à Lyon de "se donner en spectacle". "Des contrôles de police seront effectués pour satisfaire l'appétit des médias. Rappel : les contrôles d'identités aux faciès sont illégaux car discriminatoires selon Amnesty International" poursuivent dans leur propagande les militants. Ces derniers sont notamment connus depuis quelques années pour dénoncer "la gentrification" dans le quartier de la Guillotière. On se souvient aussi que durant la campagne de l’élection municipale, en 2020, des militants de "La Guillotière n'est pas à vendre" avaient chassé le candidat Grégory Doucet du quartier, en hurlant "vous venez ici pour virer les pauvres".

Le Groupe Antifasciste Lyon et Environs, lui aussi connu pour les mêmes positions mais aussi pour leur haine envers la police, a également publié une vidéo contre la présence d’agents à la Guillotière. Dévoilée sur les réseaux sociaux ce weekend, on y découvre une confrontation entre des prétendus "habitants du quartier" et les membres de la nouvelle BST, la brigade de police déployée depuis quelques semaines dans la zone pour tenter de faire baisser la délinquance. Un homme reproche notamment aux fonctionnaires de "faire les zobs" (ndlr : être viriliste) avant de lâcher "j'ai l'impression d'être en primaire, avec des enfants qui se sont fait voler leurs goûters".

Le débat semble donc toujours aussi impossible entre les deux camps, alors que la BST aura encore plus d’effectifs dans ses rangs d’ici cet été.