Législatives 2022 à Lyon : Marc Chinal, une nouvelle candidature renforcée pour l'abolition de la monnaie

Ce lundi, le célèbre militant lyonnais réclamant la fin du système monétaire en France et dans le monde a annoncé qu'il serait candidat aux élections législatives à Lyon en juin prochain. Et il sera accompagné de deux autres candidats : Fanny Colombier et Guillaume Eymeric, issus de l'association Mocica, qui prône également une société sans monnaie.

Et le trio ne passe pas inaperçu avec sa pancarte "Votez pour moi car vous êtes idiots". "Il y a des gens qui s'énervent, on leur dit qu'il faut lire ce qui est marqué en petit en dessous", raconte Marc Chinal. On comprend alors que les électeurs sont idiots "aux yeux de ceux qui ne veulent pas d'une démocratie réelle directe parce qu'ils jugent les citoyens incompétents pour décider".

Fanny Colombier veut alors "augmenter les connaissances" des Lyonnais sur l'abolition de la monnaie, un site a d'ailleurs été ouvert. Selon elle, "la transition écologique et sociale est impossible à atteindre avec la monnaie".

"Beaucoup de gens sont dégoûtés de la politique politicienne, poursuit Guillaume Eymeric. On veut leur redonner goût et montrer qu'on a des solutions radicales". "Radicales mais pacifiques", le corrige Marc Chinal, habitué des élections locales et des coups d'éclat, comme il y a 10 ans, lorsqu'il brûlait des billets pour se faire entendre. Sans grand impact sur ses scores faméliques dans les urnes.

Pour Guillaume Eymeric, abolir la monnaie permettrait de "rabibocher la gauche et la droite. Sur le sujet de l'immigration par exemple, si vous supprimer l'argent, il n'y aura plus de guerres, plus de flux. Tout le monde sera content".

Le trio réfléchit à d'autres slogans chocs, comme "Non au pouvoir d'achat" : "On est contre parce que c'est mettre la main dans l'engrenage".

Et de glisser un tacle au passage aux écologistes lyonnais, "coincés" selon Marc Chinal dans leurs combats à cause des coûts et des budgets. Et qui, en plus, font la promotion de la Gonette, la monnaie locale. "C'est du coin-washing, ils tentent de rendre propre un outil qui nous pousse à la guerre économique", concluent les trois candidats, qui seront présents ce week-end avec un stand au salon Primevère.