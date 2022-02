Guerre Ukraine-Russie : la Région Auvergne-Rhône-Alpes suspend tous ses partenariats avec la Russie

Vingt-quatre heures plus tard, le président LR de la Région a décidé de réagir enfin à l’intervention militaire de Vladimir Poutine en Ukraine.

C’est un très court communiqué de presse qu’Auvergne-Rhône-Alpes annonce "suspendre l’ensemble de ses partenariats et coopérations avec la Russie". Et pas un mot de plus. Ce qui relève de l'inédit avec la Région et son président, dont personne ne renie l'art de manier la communication.

Ce qui frappe, c’est le silence de Laurent Wauquiez, qui n'accole pas de citation à cette décision. Ses réseaux sociaux n’ont pas frémi depuis le début des combats entre les deux pays à l’Est de l’Europe. S’il a un avis sur le conflit, l’ancien président des Républicains a décidé de le garder pour lui, pour le moment.

Les écologistes avaient fait une liste des engagements pris de la Région avec la Russie depuis le premier mandat de Laurent Wauquiez. Ils recensaient une Convention de coopération avec la région de Moscou en 2018 et pour trois ans pour "encourager et accompagner les efforts des acteurs économiques sur une destination clé, tant du point de vue économique et touristique, que technologique, universitaire et scientifique", une subvention de 5000 euros à l’association lyonnaise pour la coopération franco-russe en septembre 2020, l’attribution d’un Chèque relance export à neuf entreprises de la région ou encore une subvention de 50 000 euros en 2016 aux actions de la CGPME en Russie et l’inscription de la Russie dans les cibles prioritaires d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.