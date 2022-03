La police municipale de Lyon en grève ce mardi pour dénoncer "des sous-mesures"

A l'appel d'une intersyndicale composée de la CGT, FO, l’UNSA et la CFTC, une manifestation aura lieu entre 12h et 14h devant l'Hôtel de Ville de Lyon, sous les fenêtres de Grégory Doucet qui avait pourtant déjà débloqué en septembre dernier 6,6 millions d'euros consacrés à l’augmentation générale des salaires, à l’équilibrage homme-femme et à la reconnaissance de la pénibilité de la tâche.

Mais si le maire de Lyon promet régulièrement d'atteindre les 365 policiers à Lyon, l'élu "n'y parviendra pas sans écouter les professionnels de organisations syndicales", explique l'intersyndicale.

"Depuis trois ans, la municipalité et notre administration restent dans le déni et des sous-mesures" dénoncent les fonctionnaires : "les 120 euros bruts d’augmentation, uniquement pour une partie des agents, annoncés fièrement dans la presse en décembre 2021, ne rattrapent même pas le retard pris depuis des années. A grades et contraintes similaires, la différence constatée est de plusieurs centaines d’euros par mois", comparé à d’autres communes de la région.

Des "effets d’annonce" pour les policiers, qui jugent les recrutements réalisés "dérisoires par rapport aux besoins et maintiennent les agents présents dans la souffrance et sous pression hiérarchique".

Les policiers municipaux, qui dénoncent des "délais d'intervention honteux" mettent également en évidence "des quartiers sous tensions dans lesquels les agents ne peuvent plus intervenir en sécurité puisqu’encore trop d’équipages tournent encore à deux agents seulement". Une situation qui se dégrade toujours plus selon FO, alors que les interventions augmentent drastiquement : "542 faits délictuels traités en 2020 contre 708 en 2021".

L’intersyndicale appelle donc à une grève totale dans tous les services de la police municipale de Lyon à compter de ce mardi.