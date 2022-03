Altercation avec le maire de Givors : le chef d'entreprise placé sous contrôle judiciaire

Mais il a été placé sous contrôle judiciaire. Farid Touati, le chef d'entreprise qui avait eu une altercation avec le maire de Givors le 14 mars dernier, a l'interdiction de s'approcher de l'Hôtel de Ville et du domicile de Mohamed Boudjellaba. Selon le Progrès, il devra également pointer au commissariat givordin jusqu'à son passage devant la justice le 2 mai prochain.

Farid Touati avait aggripé le maire de Givors après échangé des mots très vifs avec lui au sujet d'un contentieux entre son entreprise et la municipalité au sujet de malfaçons dans la construction du centre commercial de Bans.

L'homme était déjà soupçonné il y a quelques années de s’en être pris à l’ancien maire de Givors Martial Passi. En 2017, les deux hommes avaient eu un échange brutal en évoquant tous les deux cette même affaire. Farid Touati avait été condamné en 2017 à de la prison avec sursis après des menaces de mort avant d’être relaxé en appel pour absence de preuves.

"Être élu, c'est se battre au quotidien pour sa ville et ses habitantes et habitants, avait réagi Mohamed Boudjellaba après son agression. C'est aussi accepter les critiques et les débats politiques. Je suis et resterai toujours ouvert au dialogue. Mais je n'ai pas été élu pour me faire agresser, pour recevoir des coups et des menaces de mort, ni pour voir ma famille menacée. Jamais je n'accepterai le recours à la violence, quelle que soit sa forme. Ensemble, soyons unis pour construire une ville fraternelle".