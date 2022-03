ASVEL-Gravelines : Villeurbanne sort sans reprendre une coupe (78-79)

Samedi soir, l’ASVEL n’avait eu que quelques heures de récupération après sa défaite en Euroligue. Mais cela ne peux expliquer entièrement la prestation des Villeurbannais en quart de finale de Coupe de France face à Gravelines-Dunkerque.

A l’Arena Loire, l’ASVEL a longtemps fait la course en tête avec la manière. Jusqu’à 17 points d’avance, grâce notamment à un Chris Jones de gala. Mais l’équipe de TJ Parker a soudainement baissé la tête et sa garde. Et se fera doubler au terme d’un dernier quart-temps chaotique, avec 29 points encaissés !

Score final (78-79), une défaite qui éjecte déjà l’ASVEL de la compétition dont elle était la tenante du titre.

"Ce qui s'est passé ce soir (samedi) est inadmissible, a réagi TJ Parker auprès de l'Equipe. Il faut se remettre en question. Je suis en colère contre mes joueurs, on a tout mis à disposition pour que ça se passe au mieux, on n'a pas vu l'équipe que l'on aurait dû voir. Il n'y a pas eu de rotations calculées. Il faut pouvoir sortir certains joueurs et que ceux du banc prennent le relais. Les remplaçants n'ont pas été prêts".

Il lui sera dfficile de remobiliser immédiatement son groupe car l'ASVEL enchaînera jeudi en Israël contre Tel Aviv avec une nouvelle rencontre d'Euroligue, compétition où elle n'a plus rien à jouer ou espérer.