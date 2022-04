Lyon : manifestation contre Emmanuel Macron ce mercredi

Le ton est donné : "la dictature est en marche : se mobiliser est une urgence absolue" affirme Lyon pour la liberté dans un communiqué de presse. Le collectif citoyen qui a manifesté depuis des mois contre le pass sanitaire et l’obligation vaccinale a donné rendez-vous aux Lyonnais mercredi 13 avril à 18h devant le palais des 24 colonnes dans le 5e arrondissement.

Il appelle à la protestation contre le président sortant qualifié au second tour de l’élection présidentielle. Le collectif critique son quinquennat en affirmant "nos libertés bafouées, notre pays insulté [et] fracturé, les prix "explosés", nos enfants maltraités, notre souveraineté méprisée, les gilets jaunes éborgnés, notre santé sacrifiée, la corruption généralisée, notre drapeau piétiné. Plus jamais ça !" La crise sanitaire que le collectif caractérise de "dictature" est leur principal angle d’attaque du mandat macroniste.

Le collectif se dit tout de même apartisan : "chez nous, aucun parti ni de gauche, ni de droite, aucun syndicat, juste des Lyonnais dans la résistance" écrit-il sur leur site Internet.