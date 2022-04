Chute d’arbre au parc de la Tête d’Or : un champignon responsable selon la Ville de Lyon

Dans le Progrès, l’adjoint en charge de la Nature en ville Nicolas Husson a révélé que l’arbre qui était tombé sur une mère, son bébé et une amie samedi dernier au parc de la Tête d’Or était malade, infiltré par un champignon invisible de l’extérieur.

Le marronnier, situé non loin de l’entrée des Enfants du Rhône, avait été vérifié il y a bientôt un an, en mai 2020, au cours d’un contrôle aérien à l’aide d’une nacelle. Une nouvelle inspection devait se dérouler ce lundi.

Le vent a-t-il joué un rôle dans la chute de l’arbre fragilisé ? On se souvient que le jour de l’accident, de faibles rafales étaient enregistrées sur Lyon. La mairie avait pris la décision de ne pas fermer le parc, pris d’assaut par les badauds profitant du soleil. "Le jour de l’accident, les indicateurs signalaient un vent plutôt aux alentours de 20 à 40 km/h. Ce n’est pas un vent énorme, ça ne justifie pas en général une rupture de charpentière", se défend Nicolas Husson auprès de nos confrères.

Pour rappel, outre l’enquête interne de la Ville de Lyon, le parquet avait missionné une expertise judiciaire parallèle et indépendante. C’est cette dernière qui donnera la version officielle concernant la chute du marronnier. Et qui déterminera si des responsabilités sont engagées ou non.

Ce n'est qu'à ce moment-là que l'arbre pourrait être abattu.

Quant aux victimes écrasées par les lourdes branches, elles sont tirées d’affaire. Hospitalisés en urgence absolue le jour du drame, la mère et son bébé vont mieux. Ce dernier était même sorti de l’hôpital dimanche soir tandis que la maman souffrait de multiples fractures.