Face à Montpellier, le LOU Rugby "n’a plus de cartouches à griller"

Il reste trois matchs de championnat pour les Lyonnais et pas des moindre. Ils se confronteront aux trois favoris en haut de tableau dans les semaines à venir. Les joueurs comptent bien valider leur victoire à l’extérieur contre Brive (17-31) mais demeurent réalistes quant aux attentes élevées du match. "Montpellier c’est une équipe qui a aujourd’hui des résultats incroyables, ils sont premiers parce qu’ils ont réussi à être réguliers. Ils arrivent avec des objectifs élevés, il n’y aura pas de surprise", affirme l’entraîneur Pierre Mignoni. "C’est un gros morceau, on a une pression de motivation mais pas d’échec", annonce à son tour l’arrière Clément Laporte.

Niveau jeu, la rivalité s’annonce élevée sur la conquête. "Ils ont des bases solides, il va falloir rivaliser sur la conquête et la touche face à des joueurs très performants", confère l’entraîneur. "Notre force ça sera les arrières qui vont avoir le feu aux jambes. Honnêtement, je pense que ça va se jouer sur des détails mentaux : l’envie, ne pas lâcher et le caractère", assure le troisième ligne Patrick Sobela.

C’est en gardant à l’esprit l’amertume des phases finales de l’année dernière que l’équipe appréhende le match. "Il y a toujours des moments dans une saison où il faut se souvenir de certaines périodes passées", confie Pierre Mignoni. "La saison précédente c’était la première fois depuis longtemps que nous n’avions pas joué les phases finales et ça nous a fait très mal", poursuit l’entraîneur. "On a envie de retrouver ça, on est un club qui se donne les moyens d’y arriver et on se bat pour notre objectif", déclare déterminé Patrick Sobela.

Les hommes de Pierre Mignoni se retrouvent définitivement dans un carrefour de la compétition. "On a besoin de rester dans le coup, je n’imagine pas une fin de saison avec rien", certifie l’entraineur. "On sait l’importance de chaque match, on les prend les uns après les autres pour éviter de se projet pour rien. Pour l’instant, c’est le match le plus important de l’année", explique Clément Laporte. "Il ne reste pas beaucoup de matchs, on a plus de cartouches à griller", poursuit-il. "On a tout à perdre, mais on donne tout parce qu’on sait que notre saison peut se terminer sur un match. On pense que la qualification peut se jouer jusqu’à la dernière journée", conclut Patrick Sobela.

Coup d’envoi samedi à 15h au Matmut Stadium de Gerland.

A.B.