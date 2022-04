Le LOU Rugby surpuissant ne laisse aucune chance à Montpellier 

Le LOU rugby montre les crocs et marque le premier essai à la 4’. Après un enchaînement offensif très rapide, c’est le centre Charlie Ngatai qui aplatit. Ça ne passe pas entre les poteaux pour Léo Berdeu qui manque sa transformation.

Les Héraultais font face à des Lyonnais très agressifs. C’est un jeu rythmé qui se joue sur la pelouse du Matmut Stadium de Gerland. Le LOU Rugby n’en démord pas et se montre conquérant. Il faut aller chercher les points mais rien ne passe de chaque côté.

Montpellier prend ses 3 premiers points à la 17’ sur une pénalité contre Niniashivili qui joue à la main dans un ruck (5-3). Léo Berdeu profite à son tour d’une pénalité à la 18’ contre Montpellier en défense (8-3).

Le LOU Rugby creuse l’écart à la 22’ et inscrit son deuxième essai. Dylan Cretin trouve la faille et Léo Berdeu transforme (15-3). Les Lyonnais font preuve d’une véritable force collective et sont en confiance.

Berdeu marque une très belle pénalité des 55 mètres en plein dans l’axe à la 28’ (18-3).

Le troisième ligne, Marco Tauleigne marque le premier essai de Montpellier à la 32’ après une énorme poussée en mêlée fermée (18-8).

Carton rouge pour Montpellier à la 40’ contre Mohamed Haouas. Un plaquage défensif non soigné qui entraîne un énorme choc avec Clément Laporte obligé de sortir sur protocole commotion.

L’ouvreur rhodanien offre des nouveaux points de pénalité à la 40’ (21-10). Le LOU Rugby ne fléchit pas à quelques minutes de la mi-temps et conserve son avantage. Montpellier dispute donc la deuxième mi-temps à 14.

Les hommes de Pierre Mignoni bénéficient une nouvelle fois d’une pénalité. Léo Berdeu continue sur sa lancée et additionne 3 points (24-13).

Essai à la 55’ ! C’est l’international Demba Bamba qui aplatit en puissance et Léo Berdeu qui transforme dans la continuité (31-13).

Plus rien n’arrête les Lyonnais qui se montrent surpuissants. Nouvel essai à la 60’ par Clément Laporte transformé par Léo Berdeu. Tous deux permettent à leur équipe de prendre une avance considérable (38-13). Le public s’enflamme, les 16 000 supporters sont bels et biens présents derrière les Rhodaniens qui offrent un magnifique spectacle.

Les Rouges et Noirs font rêver les fans et inscrivent un cinquième essai à la 66’. Baptiste Couilloud entame une course effrénée jusqu’à la ligne d'enbut. Léo Berdeu transforme et le LOU Rugby s’envole (43-13).

Montpellier sauve l’honneur à la 79’ et marque un essai transformé (43-20).

Le LOU Rugby prend 5 points au classement en arrachant le point offensif. Pierre Mignoni et ses hommes font une très belle opération et peuvent plus que jamais esperer une qualification en phases finales du Top 14.

Les Lyonnais retrouveront la pelouse du MatMut Stadium de Gerland vendredi prochain pour un match historique en Challenge Cup.