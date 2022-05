Législatives à Lyon : Nathalie Perrin-Gilbert "soutiendra chaque union et dénoncera chaque division"

Jean-Luc Mélenchon et son parti continuent les négociations avec les autres forces de gauche comme le PS et le PCF avec en ligne de mire l'obtention d'une large majorité de gauche à l'Assemblée nationale, et donc d'un poste à Matignon.

Dans ce contexte, de plus en plus de personnalités politiques prennent la parole pour plaider en faveur de cette grande union. C'est le cas pour Nathalie Perrin-Gilbert et son groupe au Conseil municipal "Lyon en commun".

Alors que, contre toute attente, l'adjointe au maire de Lyon chargée de la Culture n'avait pas pris position en faveur de Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour de l'élection présidentielle, NPG est sortie de son silence par le biais d'un communiqué de son groupe pour plaider pour "une candidature unique portant sur un programme de transformation sociale".

Sans jamais appeler à voter pour des candidats de l'Union Populaire, elle et ses proches annoncent que "la première force de gauche lyonnaise de la majorité municipale et métropolitaine soutiendra chaque union et dénoncera chaque division".

Les élus "en appellent à la responsabilité des partis politiques devant les électrices et les électeurs". Selon eux, en faisant de Jean-Luc Mélenchon et son Union la première force de gauche, "les électrices et les électeurs ont été intelligents et ont voulu rendre possible, non pas seulement le souhaitable, mais le nécessaire : c’est le Tiers-État qu’ils ont glissé dans l’urne".

Lyon en Commun devrait donc soutenir sans condition les candidats de l'Union Populaire en juin prochain.