Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (7 et 8 mai)

Une journée dans les coulisses de l’Opéra de Lyon !

L’Opéra de Lyon ouvre ses portes au public ce samedi. L’occasion de découvrir les dessous de la création des spectacles dans le Grand Théâtre, l’atelier de fabrication des décors à Vénissieux, l’atelier de création de costumes dans les pentes de la Croix-Rousse et la Maîtrise dans le 5ème arrondissement. Au programme : show technique, visites, ateliers…L’évènement est gratuit mais sur réservation.

Toutes les informations pratiques sont à retrouver ici

Le Japan Touch Haru !

C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de pop et de geek culture. Les salons Japan Touch Haru et Geek Touch sont de retour ce week-end à Eurexpo avec la présence de 300 boutiques et créateurs venus de toute l’Europe et plus de 20 restaurants et bar pop, geek et asiatiques. Le cosplay et le costume seront notamment à l’honneur. Les visiteurs pourront également déambuler dans divers univers : The Walking Dead, Matrix, La Casa de Papel, Friends, Harry Potter, Stranger Things, Squid Game… Rendez-vous samedi (de 10h à 19h) et dimanche (de 10h à 18h). Tarifs et informations pratiques à retrouver ici

Une initiation à la Bachata !

L’ambiance s’annonce caliente au Grand Hôtel-Dieu ce samedi après-midi. Dance Concept Event proposera aux visiteurs une initiation de Bachata à partir de 14h30. L’atelier est gratuit et débutera à 14h30 dans la cour Saint-Henri. Les informations ici



Open KRAKEN !

La folle semaine d’ouverture du KRAKEN va se poursuivre jusqu’à dimanche aux Subsistances. Depuis mercredi, une gigantesque structure de bois et de métal a pris place sur le site du 1er arrondissement. L’occasion de fêter l’arrivée des beaux jours avec des défilés et des ateliers sans oublier l’ouverture de la terrasse géante des SUBS avec près de 1000m2 pour chiller ou bruncher. Vous pouvez retrouver toutes les informations ici

Une garden party à la campagne !

Direction la chambre d’hôtes de La Barre à Ambérieu-en-Bugey à une trentaine de minutes de Lyon pour une journée à la campagne. C’est le retour de la garden party des lieux avec de 11h à 17h brunch, piscine, jeux de plein air le tout dans une ambiance conviviale et fun. Tarifs et informations à découvrir en cliquant juste ici

Vide greniers à la Croix-Rousse !

L'association des commerçants et artisans Lyon Côté Croix Rousse donne rendez-vous au public ce samedi sur la place du commandant Arnaud avec son vide greniers. Près de 80 exposants proposeront de bonnes affaires sorties fraîchement de leurs greniers. Entrée gratuite. Ouverture de 9h à 19h. Les informations sur l’évènement sont à retrouver ici

La Doua en fête !

C’est jour de fête ce samedi dans le quartier de la Doua, plus précisément rue Marcel Dutartre. Des ateliers gratuits (maquillage et bombes à graines), un vide dressing, un vide grenier, une vente de plantes sont notamment au programme de cette journée festive qui se déroulera de 9h à 18h. Toutes les informations ici

Vide dressing au Perko Café !

Trois jours pour faire de bonnes affaires ! Les Dégoteuses débarquent à compter de ce vendredi et jusqu’à dimanche au Perko Café et proposent un vide dressing de marques, accessoires et sélection Vintage. Entrée gratuite. Toutes les informations ici

Une fête du vélo à Lyon !

L’évènement est organisé par les Ateliers de l’Audace dans le 3e arrondissement. Cette fête sera également l’occasion de fêter les 2 ans de l’association. Vente de vélos et animations seront au programme le tout dans un esprit de guinguette. Le détail de l’évènement est à retrouver ici