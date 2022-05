Incendie sous un tunnel du périph' nord : la Préfecture et la Métropole de Lyon saluent l'efficacité des travaux de mise aux normes

Le plan Orsec a été déclenché pour permettre la coordination de l'ensemble des secours. Avec 53 pompiers engagés, l'incendie a rapidement été circonscrit et les automobilistes coincés derrière le camion ont pu trouver refuge dans les niches de sécurité prévues à cet effet. En tout, 20 personnes, dont deux enfants et le chauffeur du poids-lourd, ont été évacués et pris en charge par le SAMU en empruntant le second tube du tunnel du périph' nord.

Pour rappel, des travaux de mise aux normes avaient été lancés par la Métropole de Lyon pour tous les tunnels du périphérique nord fin janvier 2016 pour un montant de 132 millions d'euros. "Il s’agissait notamment de la réalisation d’intertubes (issues de secours) supplémentaires, reliés entre eux, l’amélioration des systèmes d’évacuation des fumées en cas d’incendie et la tenue au feu des tunnels", précise le communiqué. Des travaux qui on "montré toute leur pertinence et leur efficacité lors de cet incident".