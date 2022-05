Législatives à Lyon : Taha Bouhafs veut représenter les banlieues et combattre "racisme et violences de l’Etat"

Taha Bouhafs sera donc le représentant de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale dans la 14e circonscription du Rhône couvrant Venissieux, Saint-Priest, Saint-Fons, Feyzin, Corbas et Solaize.

Le jeune homme dont la candidature est l’une des plus clivantes à gauche a publié un communiqué ce samedi soir pour expliquer ce qui l’a poussé à candidat pour un poste de député. Outre la volonté de porter Jean-Luc Mélenchon et son projet jusqu’à Matignon, Taha Bouhafs espère représenter les habitants "qui peinent à finir le mois et subissent les discriminations au quotidien".

"J’ai grandi dans un quartier populaire (Echirolles dans l’Isère, ndlr), j’ai vécu dans ma chair la précarité, le racisme et les violences de l’Etat", poursuit-il en assurant que cette candidature n’est qu’une prolongation de son travail de journaliste social lors de ces cinq dernières années.

Il rappelle ensuite que Venissieux et le quartier des Minguettes sont à l’origine de la "marche des beurs" de 1983. Il déplore cependant que le territoire "est malheureusement toujours dénigré pour ses quartiers populaires".

Et pour contrer les accusations de parachutage incohérent, affirme qu’il a "vécu et travaillé en banlieue lyonnaise" et qu’il "connait bien les problématiques de ce territoire" dans lequel il a des "attaches familiales".

Avec cette déclaration de candidature, la campagne de Taha Bouhafs est officiellement lancée. Reste à savoir si celui qui est déjà "écœuré et épuisé" mènera cette campagne sur le terrain.