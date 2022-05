Législatives : Gérard Collomb voulait être candidat à Lyon, mais LREM l'a retoqué

Et pour cause, Gérard Collomb a fait le forcing jusqu'au bout pour obtenir une investiture de la République en Marche à Lyon. Car oui, l'ancien maire souhaitait se présenter aux élections législatives. Selon nos informations, c'est dans la 2e circonscription (1er, 4e et 9e arrondissements) qu'il voulait figurer pour s'opposer à son ancien protégé, le député sortant (Génération Ecologie) Hubert Julien-Laferrière.

C'est en partie à cause de Gérard Collomb que les investitures d'Ensemble (LREM-MoDem-Horizons) ne sont tombées que dimanche soir dans le Rhône, alors que toutes celles d'Auvergne-Rhône-Alpes étaient connues samedi.

C'est finalement le jeune Loïc Terrenes qui a été investi dans la 2e circonscription. Il avait pour lui le soutien actif de l'ancien président de la Métropole de Lyon David Kimelfeld et du ministre de la Santé Olivier Véran, dont il a été le collaborateur.

Gérard Collomb n'a donc absolument pas pesé dans ces négociations des législatives puisqu'aucun candidat de son camp n'a été intronisé. Il lui reste la possibilité de se présenter en dissident, ou bien de faire le dos rond. Après tout, sa réconciliation récente avec Emmanuel Macron va forcément lui rapporter quelque chose. Il se murmure qu'il a notamment été demandé au Président de la République de considérer la candidature de Yann Cucherat au poste de ministre des Sports.

Face à cette promesse qui ne sera peut-être pas tenue, Gérard Collomb se méfie. Invité à l'investiture d'Emmanuel Macron samedi à l'Elysée, il n'a pas fait le déplacement.