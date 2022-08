Lyon : les fruits et légumes frais mis à l’honneur ce samedi à la Confluence

Le comité régional de la filière des fruits et légumes frais, Interfel Auvergne-Rhône-Alpes, organise une journée mettant en avant ses professionnels. Cette rencontre a lieu ce samedi de 10h à 18h sur l’esplanade François Mitterrand, dans le 2e arrondissement de Lyon. De nombreux métiers de tous les stades de la chaîne de production seront présents : arboriculteurs, primeurs, grossistes, etc. L’objectif est de "montrer tous leurs talents au plus grand nombre", explique l’Intefel dans un communiqué, tout en décryptant le processus de production. A travers des animations ludiques comme des vélos à smoothies, les visiteurs peuvent, entre autres, découvrir les bienfaits des fruits et légumes ou connaître les principales productions de la région ou comprendre les différents signes de qualité régionaux (AOP, etc.). Des dégustations seront également proposées. Le foodtruck Les fruits et légumes frais : Jamais Trop ! du finaliste d’Objectif Top Chef 2019, le chef Armand Hasanpapaj fera, d’ailleurs, découvrir des recettes innovantes. Cette journée se fait en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Marché de Gros Lyon-Corbas et Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand. X