Accumulation d’ordures en pleine rue : la Guillotière en colère compte porter plainte contre la Ville de Lyon

"On a atteint un sommet du pas possible ! S’il faut je vais passer ma vie au commissariat mais on va les mettre devant leurs responsabilités.", nous explique Nathalie Balmat, présidente de l’association La Guillotière en colère.

C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase : après plusieurs jours où les déchets s’accumulent sur les trottoirs de la Guillotière, dans le 7e arrondissement, les habitants partagent leur colère sur Twitter. Après avoir dénoncé plusieurs fois la salubrité de leur quartier sur la plateforme ToodeGo et ne voyant aucune évolution, l’association a annoncé son intention de porter plainte.

La plainte sera déposée ce lundi après-midi, contre la Métropole de Lyon ainsi que la mairie pour insalubrité et la non-utilisation de leur pouvoir de police pour gérer la situation. La présidente de la Guillotière en colère explique qu’elle se sent "méprisée" et n’a pas peur d’aller jusqu’au tribunal : "Si ça fait avancer les choses et qu’on ne soit plus obligé de vivre dans des tas d’ordures, il n’y a aucun problème, on ira jusqu’au tribunal. Ce n’est pas parce qu’on est qu’une association de quartier qu’on va se faire marcher dessus."