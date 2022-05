Pollution à proximité de sites industriels de Pierre-Bénite : la préfecture et la Métropole de Lyon réagissent

Des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ont été recensées près de sites industriels de Pierre-Bénite. Or, les PFAS se dégradent très peu (ils sont appelés "polluants éternels") et leur pollution peut présenter un risque pour la santé.

La préfecture du Rhône a rappelé dans un communiqué de presse que la DREAL contrôle régulièrement les sites d’Arkema (Seveso) et Daikin. "À ce jour, les rejets des trois perfluorés utilisés par les deux sites concernés ne sont pas réglementés. Toutefois, des contrôles récents concernant les PFAS ont été réalisés par la DREAL et des laboratoires agréés : un contrôle inopiné des points de rejets d’Arkema le 28 avril 2022, à la suite d'un autre contrôle le 23 mars 2022 ; un contrôle des eaux du Rhône et du canal usinier le 5 mai 2022 ; un contrôle des rejets de Daikin est programmé très prochainement", précisent les services de l’Etat qui vont "mettre en place très prochainement une surveillance approfondie des rejets de perfluorés. Sur la base de cette surveillance, dont les résultats pourront être comparés à ceux de l’étude présentée lors de la réunion publique de ce soir quand celle-ci sera transmise dans le détail à l’administration, l’inspection des installations classées se rendra auprès de chaque exploitant et s’attachera à encadrer les rejets des substances concernées".

De quoi rassurer la Métropole de Lyon ? La collectivité présidée par Bruno Bernard (EELV) avait communiqué plus tôt dans la soirée.

"La Métropole de Lyon, favorable à la transparence de l’information, a eu connaissance de cette enquête fortement utile pour nos concitoyens. Celle-ci nous informe sur les concentrations élevées de perfluorés dans l’air, l’eau et les sols dans une commune de notre territoire. Ce constat, préoccupant pour la santé des habitantes et habitants de notre métropole, nous alerte sur les pollutions chimiques liées aux activités passées et présentes dans la Vallée de la Chimie. Dès le début de notre mandat, nous nous sommes attaqués aux pollutions générées par les activités humaines afin de réduire leur présence", a déclaré le dirigeant écologiste.