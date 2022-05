Législatives : la France Insoumise investit Idir Boumertit pour remplacer Taha Bouhafs

Vingt-quatre heures après la défection de Taha Bouhafs, la France Insoumise a annoncé avoir investi Idir Boumertit dans la 14e circonscription du Rhône en vue des élections législatives.

Son nom circulait depuis la veille, tandis que Michèle Picard (PCF) et Lotfi Ben Khelifa (PS) réclamaient l'investiture NUPES pour ne plus être dissidents.

Le choix d'Idir Boumertit n'est pas anodin. Elu de la Métropole de Lyon, il est également 4e adjoint de la maire de Vénissieux... Une pique directement adressée à Michèle Picard ? Cette dernière devrait donc rester en course sans l'appui de la NUPES, malgré le renfort de Fabien Roussel.

Idir Boumertit avait pourtant rejeté la proposition de l'Union Populaire au printemps. "J’ai été sollicité par notre mouvement l’Union Populaire, et j’ai pris le temps de la réflexion, alors même que le score de Jean-Luc Mélenchon à Vénissieux, sur la conférence territoriale Porte Sud, sur la 14e circonscription pour les législatives et plus largement sur la Métropole de Lyon, pouvait laisser naturellement penser que j’allais engager ma candidature pour cette législative. J’ai pris la décision de continuer d’agir en local. J’agis pour notre pays et pour l’amélioration des conditions de vie des habitants. Cette mission est en soi un défi immense", déclarait-il en avril dernier après le premier tour de la présidentielle.

De l'eau a coulé sous les ponts depuis...