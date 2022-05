Législatives : la majorité présidentielle lance sa campagne dans le Rhône

La majorité présidentielle a lancé ce mercredi matin sa campagne pour les législatives dans le département du Rhône.

Quatorze candidats ont été investis : Thomas Rudigoz sortant pour la 1er circonscription, Loïc Terrenes pour la 2e, Sarah Peillon pour la 3e, Anne Brugnera sortante pour la 4e, Blandine Brocard sortante pour la 5e, Emmanuelle Haziza pour la 6e, Anissa Khedher sortante pour la 7e, Dominique Despras pour la 8e, Ambroise Mejean pour la 9e, Thomas Gassilloud sortant pour la 10e, Jean-Luc Fugit sortant pour la 11e, Cyrille Isaac-Sibille sortant pour la 12e, Sarah Tanzilli pour la 13e et Yves Blein sortant pour la 14e.

Ils se sont réunis dans le collectif Ensemble ! qui est, d’après Anne Brugnera, "riche de ses diversités de genre, de compétences, de formation et d’âge." D’ailleurs, on retrouve dans les rangs du collectif un agriculteur, une avocate ou encore une ingénieure en agroalimentaire.

Un "projet cohérent"

Ces quatorze candidats portent le même "projet commun, clair, stable et cohérent" que lors de la Présidentielle. "C’est un projet clairement européen qui protège l’économie de la France et qui prône l’universalisme et les valeurs de notre République. C’est le seul projet crédible de justice sociale", présente Anne Brugnera.

Ce programme met en avant les thématiques de la santé, de la sécurité, du pouvoir d’achat, de l’écologie et de l’éducation avec l’égalité des chances.Tous ces thèmes et d’autres sont portés par les candidats.

Ce "pacte des 14", comme le dit Cyrille Isaac-Sibille, a pour objectifs de "réconcilier les Français", d’après Blandine Brocard, et "d’apporter une majorité au Président pour avoir du poids au Parlement" ajoute le candidat à la 12e circonscription du Rhône.

Enfin, cette alliance insiste sur le fait qu’"avoir un projet cohérent ne signifie pas avoir un projet unique. Ensemble ! trouve simplement des solutions qui dépassent les clivages politiques traditionnels", affirme Ambroise Mejean.

Ensemble face à la NUPES et aux LR

Ce projet commun s’oppose "à la gauche qui a renié son projet de la Présidentielle pour les législatives en s’unissant étrangement", critique Anne Brugnera. "La gauche fait du rabibochage qui ne ressemble à rien", tacle Blandine Brocard.

Mais Les Républicains sont également dans le viseur du collectif. D’ailleurs, Ambroise Mejean déclare, en faisant référence au parti de Valérie Pécresse, que "s’abriter derrière les problématiques locales pour masquer l’incohérence nationale, ce n’est pas une stratégie gagnante aux législatives puisqu’il s’agit de porter un projet cohérent pour le pays."

M.N.