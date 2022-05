Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (14 et 15 mai)

La Nuit européenne des Musées à Lyon et dans le Rhône !

C’est un évènement qui se déroule dans toute l’Europe ce samedi soir. Comme son nom l’indique, la Nuit européenne des Musée va permettre aux visiteurs de se rendre gratuitement en soirée dans différents établissements culturels. A Lyon, le Musée d’art contemporain, le Musée des moulages ou encore le Musée des Beaux-Arts participent à cette nouvelle édition. Toute la liste est à retrouver ici



Vente exceptionnelle du mobilier et de la vaisselle de l’Auberge de l’Ile Barbe !

L’adresse prestigieuse du 9e arrondissement, dont le chef prend un nouveau cap, met à la vente une partie de son mobilier et de sa vaisselle. Le rendez-vous est donné à compter de ce vendredi et jusqu’à dimanche sur le parvis de l’Auberge de l’Ile Barbe avec tables, chaises, plateaux de fromage, argenterie ou encore luminaires à saisir à des prix très intéressants. Tous les détails sur cette vente exceptionnelle à retrouver ici



Les tablées de Monplaisir !

Avis aux gourmands ce week-end ! Une quinzaine de Food trucks vont s’installer samedi soir et dimanche toute la journée à l’occasion de l’évènement « Les tablées de Monplaisir ». Rendez-vous sur la place Ambroise Courtois dans le 8e arrondissement pour découvrir des spécialités indonésiennes, françaises, syriennes, libanaises, américaines, corses et bien d’autres… Des concerts et des animations sont également prévues. Le programme complet est à retrouver ici



Le festival Lyon Zéro Déchet !

Rendez-vous ce samedi et ce dimanche dans le 7e arrondissement pour la 4e édition du festival Lyon Zéro Déchet dont l’objectif est de sensibiliser les habitants à la pratique du zéro déchet. La Maison de l’Environnement et le parc des Berges du Rhône accueilleront des ateliers, des conférences, des tables rondes, des projections ou encore des animations. Le programme est à retrouver ici

Vide-dressing Pépite X Que de la Sape !

La session "shopping seconde main" du week-end se passe dans le 1er arrondissement. Plus précisément au Away Hostel & Coffee Shop dans le quartier de Croix-Paquet (21 rue Alsace Lorraine) ce vendredi, ce samedi et ce dimanche. A découvrir et à chiner : des vêtements, des chaussures et des accessoires à petits prix. Découvrez l’évènement ici



Le retour du Lugdunum Roller Contest !

Il risque d’y avoir du monde ce week-end sur la place Bellecour à l’occasion de la 17e édition du Lugdunum Rollet Contest. Des épreuves de la Coupe de France Marathon Roller avec des courses enfants ainsi qu’un parcours officiel sont notamment au programme des deux journées de l’évènement. Tous les détails ici



Une jardinerie éphémère au cœur de la Presqu’île !

L’évènement "Garden in République" se poursuit jusqu’à samedi sur la place de la République dans le 2e arrondissement. Cinq pépiniéristes sont installés dans une jardinerie éphémère avec à la vente des plantes d’intérieur, des plantes potagères ou encore des plantes aromatiques. Des conseils sont également prodigués avec également au programme un coin bistrot, des concerts et des animations. Toutes les informations ici



Vide dressing de L'Agence Les Filles de Lyon !

Le POP UP Village des Créateurs de la place Bellecour accueille de nouveau ce samedi de 11h à 18h le vide dressing mensuel de L’Agence Les Filles de Lyon. Une quinzaine d’exposantes videront leurs placards à cette occasion. Entrée libre et gratuite. Les informations sur l’évènement sont à retrouver ici



Journée de l’Adoption à la SPA de Brignais !

Le Printemps des Animaux s’invite ce samedi de 10h à 17h30 au refuge de la SPA de Brignais. De nombreux pensionnaires sont dans l’attente d’une nouvelle famille. Au programme également de cette journée : un grand déstockage d’articles neufs pour animaux. Des animations sont aussi prévues. Toutes les informations sur cette journée d’adoption ici



Les Mains Vertes sont de retour !

Direction In-Sted dans le 3e arrondissement pour retrouver Les Mains Vertes, le marché de créateurs réunissant une trentaine d’artisans de toute la région. Ces derniers feront découvrir des collections sur le thème de la nature. Des illustrations, de la céramique, de la mode, des produits pour enfants, de la papeterie, de la décoration, des bijoux mais aussi de la pâtisserie et des plantes seront à saisir. Les Mains Vertes accueilleront les visiteurs samedi et dimanche de 10h à 19h. Plus d’informations ici



Braderie à la bibliothèque municipale de Lyon !

C’est le bon plan du week-end pour tous les amateurs de littérature ! Pour donner une seconde vie à des livres ou des CD, et pour se faire plaisir à petits prix, la bibliothèque municipale de Lyon organise sa braderie annuelle à la bibliothèque de la Part-Dieu. Rendez-vous ce dimanche de 10h à 17h. Plus de 15 000 livres seront notamment à saisir à 1 euro. Entrée libre dans la limite des places disponibles et c’est gratuit ! Toutes les informations ici



Course de barque de sauvetage à la darse de Confluence !

Une ligne, deux barques, un vainqueur ! Direction le quartier de Confluence (2e arrondissement). Le public aura l’occasion d’assister à une course de barques de sauvetage (en poursuite) organisée par l’Union des Jouteurs et Sauveteurs de la Mulatière sous l’égide de la Ligue RAA de Joutes et Sauvetage Nautique. Plus d’informations ici



Viens chercher bonheur, un dimanche de fitness à Lyon !

C’est le bon plan sportif du week-end ! L’association DimFit organise ce dimanche une matinée permettant de découvrir le fitness avec plusieurs cours : yoga, zumba, step, renforcement musculaire… La participation est libre mais il faut s’inscrire en ligne. Le rendez-vous est donné au Hall des Sports de Lyon dans le 3e arrondissement. Les informations ici