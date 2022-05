La ZAC Carnot-Parmentier doit "incarner une nouvelle façon de vivre" à Saint-Fons

Après l'arrivée programmée du tramway, la commune au sud de Lyon lance également le projet de ZAC Carnot-Parmentier. Le quartier de 13 hectares, urbanisé dans les années 50, hébergent 1700 habitants, essentiellement dans des tours et des barres d'immeubles. Des destructions ont été engagées dès 2017.

Et à l'horizon 2030, plusieurs objectifs devront avoir été remplis : élargir le centre-ville en profitant de ses qualités d’habitat de faubourg, améliorer le cadre de vie, créer de nouveaux espaces publics et inviter la nature dans les rues, diversifier l’habitat, proposer des logements accessibles, apaiser les circulations et aménager la ville pour les mobilités douces, animer le quartier grâce à des équipements publics de qualité.

Pour cela, de nouveaux logements et commerces verront le jour, ainsi qu'une école maternelle et élémentaire, un gymnase municipale, un parking et une desserte par le futur T10. La ZAC passera en zone 30km/h et sera dotée de nouvelles pistes cyclables.

"Dans une commune très urbanisée, l’enjeu est de remettre la nature au cœur de la ville et de favoriser les déplacements à pied, à vélo et en transports en commun, avec l'arrivée

du tramway T10. La Métropole est heureuse d’accompagner la ville de Saint-Fons dans ses opérations de transformation, en lien avec la démarche éco-quartier. C’est une ville symbole de notre engagement", a commenté Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

"Avec la prochaine création d’un espace vert en cœur de quartier et à quelques minutes à pied d’un futur collège, ce futur éco-quartier incarnera une nouvelle façon de vivre à Saint-Fons", a surenchéri le maire Christian Duchêne.

L'aménagement de la ZAC Carnot-Parmentier coûtera 33,8 millions d'euros. La Métropole prend en charge 21,7 millions et la ville de Saint-Fons participe à hauteur de 2,4 millions.