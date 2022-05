Le LOU Rugby reçoit les Wasps pour poursuivre le rêve européen

Les fans de rugby seront nombreux à venir supporter le LOU qui va disputer la première demi-finale européenne de son histoire après la victoire en quart face à Glasgow la semaine dernière. Et les hommes de Pierre Mignoni devront faire face à un adversaire de taille pour cette grande première. Ce sont les Wasps anglais qui formeront le dernier verrou avant la grande finale à Marseille.

L'autre demi-finale opposera dans la soirée Toulon aux Saracens.

Il faudra donc que les Lyonnais s'appuyent sur les récentes bonnes performances pour prolonger l'épopée européenne jusqu'à la fin. "C'est historique pour le club. On sait où on veut aller, et ça va passer par ce match difficile", a annoncé le coach Pierre Mignoni.

Le coup d'envoi de cette demi-finale sera donné à Gerland à 13h15.

🚩 𝗜𝗹𝘀 𝗮𝘂𝗿𝗼𝗻𝘁 𝗯𝗲𝘀𝗼𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝘃𝗼𝘂𝘀 !

Les joueurs du LOU arriveront ce samedi 𝗮̀ 𝟭𝟮𝗵 au Matmut Stadium. Ne ratez pas la descente du bus pour offrir un accueil de feu aux Lyonnais et les porter vers la finale !



🐺🔥𝗨𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗺𝗶𝗲 𝗰̧𝗮 𝘀𝗲 𝘃𝗶𝘁 !#TeamLOU pic.twitter.com/Q6LF4wFWNp — LOU Rugby (@LeLOURugby) May 13, 2022