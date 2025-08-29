C’est la rentrée pour le LOU Rugby !

Une rencontre qui permettra à l’équipe de poursuivre une préparation entamée depuis plusieurs semaines, mais aussi de renouer avec son public.

Dès 16h, le Matmut Stadium de Gerland ouvrira ses portes. Au programme : animations, initiation au rugby sur le parvis, et en lever de rideau, un match entre les Crabos U18 du LOU et le CS Villefranche.

Les supporters pourront également découvrir les nouveaux maillots officiels de la saison 2025-2026, ainsi que la présentation de l’effectif du LOU Rugby sur la pelouse.

Le coup d’envoi du match principal, entre les hommes de Karim Ghezal et les Zebre Parma, sera donné à 19h.

Le billet est au prix unique de 5 euros : une belle occasion de reprendre le rythme avant la grande rentrée et le premier match de Top 14, le samedi 6 septembre face au Racing 92.