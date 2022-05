Rugby : le LOU se qualifie pour la première finale européenne de son histoire

C’est un match fermé qui se tient dans les vingt premières minutes de jeu. Les deux équipes se tiennent tête et les Lyonnais commettent beaucoup de pertes de ballon. La défense des Anglais est très agressive depuis le début du match, elle ne concède pas de terrain. À noter que les joueurs doivent composer avec un élément de taille, les 27 degrés qui tapent sur la pelouse synthétique du Matmut Stadium de Gerland.

Les Anglais trouvent l’issue à la 23’. Le demi de mêlée Dan Robson aplatit et ouvre le score. L’essai n’est pas transformé (0-5).

Les hommes de Pierre Mignoni s’accrochent et prennent 3 points de pénalité à la 36’ grâce à Léo Berdeu. Ça passe entre les poteaux à 40m. C’est à un match la hauteur d’une demi-finale de Challenge Cup, un jeu rythmé, sans issue et agressif. Le stade est sous tension, les supporters des Rouge et Noir ne manquent pas d’encourager leur équipe.

Wasps prend 3 points de pénalité à la 39’ des 25m grâce au demi d’ouverture Jimmy Gopperth (3-8).

Essai lyonnais à la 47’. C’est la délivrance, les supporters s’enflamment. Leo Berdeu trouve la faille et aplatit avant de transformer. Le LOU Rugby prend enfin l’avantage et peut rêver de Marseille (10-8).

Jimmy Gopperth redonne l’avantage à Wasps sur une pénalité à la 51’ (10-11). Les Rhodaniens ne tardent pas à répondre et mettent la pression dans les 10m anglais avant d’aplatir. Yanis Charcosset retourne le stade et inscrit un essai transformé par Léo Berdeu (17-11).

Leo Berdeu inscrit une pénalité et offre 3 nouveaux points à son équipe (20-11).

Essai transformé de Wasps à la 74’, coup dur pour les Lyonnais qui ne doivent rien laisser passer pendant les cinq dernières minutes (20-18). Mission réussie : le LOU l'emporte !

Direction Marseille pour le LOU Rugby qui se qualifie en finale de Challenge Cup. C’est historique et ça se passera le vendredi 27 mai au Stade Vélodrome.