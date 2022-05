Législatives : la page Facebook de la candidate Emmanuelle Haziza piratée, une photo d'armes à feu postée

La candidate (Ensemble!) aux élections législatives à Villeurbanne dénonce un piratage.

Le premier méfait des pirates a été de changer le nom de la page avec un simple "Emmanuelle". Puis la photo de couverture a été modifiée, elle représente désormais des armes à feu accrochées à un mur.

"Nous avons pris immédiatement les mesures qui s’imposaient et contacté le service concerné pour signaler et éviter que des événements de ce type ne se reproduisent.

Je n’ai malheureusement pas pu pour le moment retrouver l’utilisation de ma page mais j’espère pouvoir y parvenir. En attendant soyez vigilant sur les demandes effectuées en mon nom ou posts, publications et autres. Il va sans dire que je ne suis pas à l’origine de posts, publications ou autres tant que la propriété de cette page ne m’ait été restituée", a prévenu l'ancienne conseillère municipale villeurbannaise sur son compte personnel.