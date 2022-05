Lyon Politiques : le débat législatives de la 2e circonscription du Rhône (Hubert Julien-Laferrière, Loïc Terrenes, Raphaël Arnault)

Chaque semaine jusqu'au premier tour du 12 juin, vous aurez droit à un (voire deux) débat entre trois des principaux candidats défendant leur profil et leurs éventuelles propositions s'ils venaient à rejoindre l'Assemblée nationale en juin.

Autour du journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul ce mercredi pour la 2e circonscription du Rhône : Hubert Julien-Laferrière, député sortant et candidat NUPES, Loïc Terrenes, candidat Ensemble!, et Raphaël Arnault (DVG).

Les autres candidats aujourd'hui déclarés publiquement dans la 2e circonscription du Rhône (1er, 4e et une partie des 2e et 9e arrondissements de Lyon) : Pierre Simon (Reconquête!), Philippe Prieto, Claire Velicitat (Parti animaliste), Laurent Böhnke, Adrien Drioli (DVG), Sylvine Sintès (RN), Pascal Coulan, Delphine Briday (LO), Myriam Fogel-Jedidi (LR), Karima Aissou, Muhammad Ali (UMDF) et Delphine Rannou (DVG).

Les trois candidats en plateau ont été invités à réagir :

- Bilan du député sortant

- Damien Abad / Violences faites aux femmes

- Pap Ndiaye / Education

- Loi pouvoir d'achat