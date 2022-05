Lyon : une manifestation ce dimanche "contre les violences pénitentiaires"

Ce dimanche, dès 14h, des manifestants sont attendus sur la place Bellecour pour une manifestation « contre les violences pénitentiaires et les morts en prison ». C’est l’association "Idir, Espoir et Solidarité" qui est à l’origine de l’appel.

Un collectif né après le suicide du jeune homme alors âgé de 22 ans en septembre 2020 entre les murs de la prison de Lyon-Corbas. Idir était alors incarcéré pour conduite sans permis et à la suite d’une course-poursuite avec les forces de l’ordre.

"En prison, les violences de la part de l’institution et du personnel sont nombreuses et se passent généralement dans le silence" affirme "Idir, Espoir et Solidarité". Les militants assurent qu’il y a "des refus de soigner les détenus malades ou des meurtres maquillés en suicide" dans les lieux de détention "où il est difficile pour détenus de faire respecter leurs droits, car la justice est souvent complice de l’administration pénitentiaire".

Ainsi, le collectif réclame également "la fermeture des mitards et des quartiers d’isolement".