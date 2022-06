LOU Rugby : "Il faut lâcher les chevaux dimanche soir" pour se qualifier en phases finales de Top14

Lauréats de Challenge Cup face à Toulon le week-end dernier, les Lyonnais retrouvent les Rochelais fraîchement vainqueurs de la Champions Cup. "Je pense que la semaine dernière a été l’apothéose de ces dernières années. A nous de confirmer ça contre La Rochelle. De toute façon c’est écrit, c’est soit eux, soit nous", affirme Jonathan Pélissié. "Ce sont deux championnats très différents, je vous jure que dans la tête d’un joueur français, le Brennus c’est autre chose que la coupe d’Europe. C’est pour ça que tout le monde est très focus, on n’a pas envie que ça se termine dimanche. On a bien pu récupérer, maintenant il faut lâcher les chevaux dimanche soir", poursuit convaincu le demi de mêlée. Un contexte historique pour un match dont l’enjeu est grand.

Les Lyonnais en quête des phases finales

Un seul objectif : tenter de décrocher son billet en phase finale. Les hommes de Pierre Mignoni n’ont plus le choix, gagner c’est continuer. Les joueurs doivent vaincre le Stade Rochelais sans leur laisser prendre de bonus et ainsi accéder aux 6 premières places. "C’est un beau rendez-vous, maintenant on connaît le challenge, on sait ce qu’on doit faire, ça s’annonce être un gros match", assure l’entraîneur du groupe Pierre Mignoni. "Tout est possible, on l’a vu ces dernières semaines. Ce qui est important c’est le groupe et comment on va construire le match. Pour atteindre cet objectif, il y a le côté offensif et le côté défensif mais surtout le côté qui concerne la discipline. Pour moi, cela sera le plus important", détaille-t-il.

Sur le même pied d’égalité européen pour "ajouter un petit truc en plus"

Si les Lyonnais sont en confiance grâce à leur nouveau titre, ils restent réalistes face à des Rochelais qui partagent la même victoire européenne. "La confiance elle est là, chez eux aussi, mais c’est un nouveau match. Gagner une compétition ça doit te donner encore plus de confiance, l’envie de continuer de gagner les matchs et d’autres titres", explique le coach.

"C’est quelque chose de bien, ces deux titres, pour ajouter un petit truc en plus pendant le match. Mais ça reste un gros match quoiqu’il arrive", complète le 3e ligne Loann Goujon.

Le Stade Rochelais, 4e au classement, est une équipe à craindre pour le LOU Rugby, positionné à la 8e place. "C’est une équipe régulière depuis plusieurs saisons qui sait où elle va, c’est très costaud, le plan de jeu est carré. Ils font un gros boulot et ils méritent ce qui leur arrive", déclare Loann Goujon. "C’est à nous de répondre présents et d’essayer de gripper la machine", rassure-t-il.



Et lorsqu’un potentiel dernier match est abordé, les choses sont très claires pour l’entraîneur et les joueurs. "Pour moi ce n’est pas le dernier match, je ne l’envisage pas", confesse Pierre Mignoni qui sera à Toulon la saison prochaine. "On ne pense pas trop au fait que ça soit notre possible dernier match, c’est quelque chose qu’on a mis de côté, on est très concentrés", conclut le 3e ligne.



Coup d’envoi à 21h05 au Matmut Stadium de Gerland.

A.B.