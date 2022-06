Législatives : Adrien Drioli appelle à voter Hubert Julien-Laferrière au deuxième tour

Le conseiller municipal de Lyon prend clairement position dans un communiqué après sa défaite au premier tour. "Je n’oublie pas qu’il y a cinq ans, sous l’étiquette Macron et avec le soutien déraisonnable d’un Gérard Collomb sans concessions, ce même Hubert Julien-Laferrière a fait battre la gauche", affirme-t-il pour tempérer son soutien.

Le militant d’une "gauche républicaine, laïque et sociale", telle qu’il la définit, appelle les électeurs à soutenir les propositions de la NUPES comme la défense des services publics, le SMIC à 1500 euros, la retraite à 60 ans, la souveraineté industrielle, alimentaire et énergétique, le "made in France" ou encore la lutte contre la pauvreté.

Le deuxième tour des élections législatives se tiendra dimanche.