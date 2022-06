Jardins, vue à 360° et activités économiques : le groupement ASPSYS et Quartus désigné pour repenser le centre d'échanges de Lyon-Perrache d'ici 2028

La "verrue de Lyon" va faire peau neuve d'ici 2028, a annoncé ce mardi la Métropole de Lyon, qui a retenu le groupement APSYS + QUARTUS dans le cadre de l'appel à projets visant à requalifier le centre d'échanges de Lyon-Perrache.

Ce projet s’inscrit dans le périmètre de la deuxième phase de l’opération "Ouvrons Perrache", dont l’objectif est de reconnecter le nord et le sud de la Presqu’île en améliorant la liaison entre la place Carnot et la gare de Perrache à travers le centre d’échanges et d’adapter les équipements de transport du centre d’échanges à l’augmentation de la fréquentation attendue à horizon 2030. Il porte sur une surface d'environ 25 750 m2, pour un montant total d’investissement de plus de 100 millions d’euros.

Le dossier retenu, déposé en mars dernier, "prévoit de faire du centre d’échanges de Lyon Perrache un lieu en lien renforcé avec son environnement et son quartier, plus ouvert et accueillant", indiquent les services de la Métropole. Ainsi, un nouveau parcours ascensionnel et paysager permettra aux Lyonnais de redécouvrir les jardins de Perrache totalement réaménagés avec des vues à 360° sur le paysage lyonnais.

"Le CELP est un héritage. Nous souhaitons en faire un lègue positif aux habitants actuels et futurs de la Ville et de la Métropole de Lyon. La métamorphose du centre d'échange est attendue par les Lyonnaises et les Lyonnais. Elle est également une exigence urbaine si nous souhaitons rétablir les continuités historiques entre le nord et le sud de la Presqu’ile et poursuivre le ré-enchantement de la Confluence. La désignation du groupement APSYS et QUARTUS est une étape importante de la dynamique de transformation portée par une ambition politique forte", a réagi Grégory Doucet, le maire de Lyon et Président de la SPL Lyon Confluence.

L’ambition est d’éco-rénover ce patrimoine de la Métropole de Lyon, construit dans les années 70, afin de le rendre plus adapté aux exigences environnementales actuelles, de proposer une nouvelle lecture architecturale du centre d’échanges, plus moderne, respectueuse de son histoire et de son environnement, de donner un nouveau souffle aux toitures végétalisées pour en faire un lieu de fraîcheur pour tous les publics et d’offrir une programmation mixte avec des activités de co-working, de restauration, d’hôtellerie, de commerces de flux et des espaces dédiés aux mobilités douces, à la logistique urbaine et à l’économie sociale et solidaire.

La prochaine étape est la poursuite des échanges avec la Métropole de Lyon afin d’aboutir au dépôt d’un permis de construire et à la signature d’une promesse de bail à construction en 2023. Les travaux devraient débuter en 2024. Pendant la durée du chantier, les accès à la gare ferroviaire, aux arrêts de bus, au métro et au tramway seront maintenus.

À l’issue des travaux, l’opérateur aura pour mission d’animer et d’entretenir l’ouvrage sur le périmètre du bail à construction (BAC) pour une durée maximale de 99 ans. A noter que la Métropole de Lyon restera propriétaire du bâtiment. Elle accompagnera le projet dans la reprise des espaces publics pour faciliter la traversée nord-sud entre la place Carnot et la gare de Perrache.