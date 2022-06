Législatives : pas de consigne de vote de Reconquête! pour le 2e tour des élections dans le Rhône

Malgré leur défaite, les militants du parti Reconquête! du Rhône soulignent tout de même les 35 000 électeurs de la région qui les ont choisis. Un soutien "encourageant pour l’avenir" , selon Olivier Pirra le coordonnateur départemental du Rhône.

Les militants justifient l’échec de la droite face à la NUPES et Ensemble! en pointant du doigt le refus d’une union des droites par le RN et les LR. "La droite, absente de la plupart des circonscriptions du Rhône pour le 2e tour, aurait pu se qualifier partout si l’union des droites et des patriotes proposées par Eric Zemmour avait été accepté par le RN et les LR", dénoncent-ils dans un communiqué. "Unie, la droite est majoritaire. Divisée, elle fait le jeu d’Emmanuel Macron et Jean-Luc Melenchon. Pour l’avenir de la France, cette union des droites et des patriotes est indispensable et nous continuerons à la soutenir."

Le parti ne donne pas de consigne de vote pour le second tour des législatives. "Nous ne pouvons appeler à voter ni pour les candidats NUPES ni pour les candidats Ensemble!. Pour le reste, nous faisons confiance à la sagesse de nos électeurs pour faire le meilleur choix dimanche prochain."

Les électeurs pourront trancher dimanche dans les bureaux de vote.