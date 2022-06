Canicule : à Lyon, des heures de queue devant la piscine du Rhône malgré les réservations

Comme la semaine dernière, des centaines de personnes faisaient déjà la queue devant le centre nautique Tony-Bertrand ce samedi à 10h du matin. Sous une chaleur caniculaire, les usagers doivent attendre 1h30 en moyenne pour accéder à la piscine du Rhône.

Pourtant, la totalité d'entre eux était munie de leur billet de réservation leur offrant l'accès jusqu'à 14h30. "On réserve, on arrive à 10h et on fait 2h de queue pour au final devoir quitter les lieux vers 14h : on passe autant de temps sur le quai que dans la piscine...", dénonce ce groupe de jeunes amies qui ont pourtant payé 8 euros chacune.

D'autres n'étaient même pas au courant de l'obligation de réservation et tombent des nues en arrivant au centre. "L'agent de sécurité nous a dit que le système était en place depuis le Covid. Mais nous ne venons que quand il fait extrêmement chaud, comment on était censé le savoir ?", témoigne un couple avec un bébé en pointant du doigt le manque de communication.

Pour les abonnés, la situation n'est pas meilleure. Non seulement ils doivent eux aussi réserver, mais en cas d'empêchement, les "crédits" alloués à cette réservation seront quoi qu'il arrive perdus.

Pourquoi tant d'attente ?

La colère monte parmi les usagers. Tandis que beaucoup dénoncent une "organisation désastreuse", d'autres accusent le manque de piscines municipales à Lyon. En effet, beaucoup de centres nautiques sont fermés cet été en raison de leur vétusté. Pour les mois qui viennent, seules les piscines du Rhône, de Vaise, de la Duchère et de Mermoz resteront ouvertes.

Deux autres points d'eau provisoire ont été montés au vélodrome de la Tête d'Or et sur la petite prairie de Gerland. Mais attention, là aussi il faut réserver et là-aussi il y a beaucoup d'attente...