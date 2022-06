Législatives : ce qu'il faut savoir avant d'aller voter à Lyon et dans le Rhône (enjeux, horaires et résultats)

Dans le Rhône et la Métropole de Lyon, les électeurs devront choisir les députés de 14 circonscriptions différentes. Le département compte actuellement 11 députés de la majorité présidentielle et 2 membre des Républicains.

La 6e circonscription, celle de Villeurbanne, est orpheline de son député Bruno Bonnell (Renaissance), qui avait démissionné après avoir été nommé à la tête de France 2030.

Les enjeux

Dimanche dernier, la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale a fait de très bons résultats dans le Rhône et dans la Métropole de Lyon. Elle est arrivée en tête dans 6 des 14 circonscriptions du département et s'est qualifiée au second tour dans 12 d'entre elles.

A Lyon, la gauche de Jean-Luc Mélenchon est en ballottage favorable dans les 3 premières circonscriptions. Seule Anne Brugnera (Ensemble) a réussi à placer la majorité présidentielle en tête dans la 4e circo.

Contrairement à 2017, cette majorité fidèle à Emmanuel Macron risque donc d'être beaucoup moins implantée dans le Rhône. Thomas Gassilloud dans la 10e, Jean-Luc Fugit dans la 11e et Cyrille Isaac-Sibille dans la 12e circonscription ont de grandes chances de conserver leur poste.

La droite LR mise beaucoup sur Alexandre Portier dans la 9e circonscription. Alexandre Vincendet pourrait créer la surprise dans la 7e circonscription en comptant sur les électeurs d'Anissa Khedher (Ensemble!) qu'il a éliminé au premier tour. Cette dernière a cependant refusé d'appeler à voter pour lui face à la NUPES.

La liste des candidats qualifiés pour le second tour :

1ère circonscription :

Aurélie Gries (NUPES) : 37,75%

Thomas Rudigoz (sortant/Ensemble) : 32,96%

2e circonscription :

Hubert Julien-Laferrière (sortant/NUPES) : 35,49%

Loïc Terrenes (Ensemble) : 29,27%

3e circonscription :

Marie-Charlotte Garin (NUPES) : 43,68%

Sarah Peillon (Ensemble) : 28,27%

4e circonscription :

Anne Brugnera (Ensemble) : 34,1%

Benjamin Badouard (NUPES) : 31,72%

5e circonscription :

Blandine Brocard (sortante/Ensemble) : 36,11%

Fabrice Matteucci (NUPES) : 22,82%

6e circonscription :

Gabriel Amard (NUPES) : 41,3%

Emmanuelle Haziza (Ensemble) : 26,9%

7e circonscription :

Abdelkader Lahmar (NUPES) : 30,87%

Alexandre Vincendet (LR) : 23,84%

8e circonscription :

Dominique Despras (Ensemble) : 28,85%

Nathalie Serre (sortante/LR) : 21,97%

9e circonscription :

Alexandre Portier (LR) : 27,64%

Ambroise Méjean (Ensemble) : 22,06%

10e circonscription :

Thomas Gassilloud (sortant/Ensemble) : 36,10%

Michèle Edery (NUPES) : 22,56%

11e circonscription :

Jean-Luc Fugit (sortant/Ensemble) : 30,55%

Abdel Youfsi (NUPES) : 21,6%

12e circonscription :

Cyrille Isaac-Sibille (sortant/Ensemble) : 30,70%

Jean-François Baudin (NUPES) : 23,03%

13e circonscription :

Sarah Tanzilli (Ensemble) : 28,44%

Victor Prandt (NUPES) : 21,67%

14e circonscription :

Idir Boumertit (NUPES) : 35,76%

Yves Blein (sortant/Ensemble) : 25,47%

Si vous avez du mal à faire votre choix, LyonMag a réalisé une série d'entretiens filmés dans Les Coulisses du Grand Lyon. Les différents débats organisés par la rédaction sont à retrouver ici.

Côté pratique

Les horaires d'ouverture des bureaux de vote sont les mêmes que ceux de dimanche dernier. La norme fixée par le ministère de l'Intérieur est de 8h-18h. Mais comme ailleurs en France, certaines communes faisant partie de grandes agglomérations peuvent étirer cette règle.

Ainsi, les bureaux de vote de 25 communes du Rhône et de la Métropole fermeront à 19h :

Caluire-et-Cuire, Chaponost, Corbas, Décines-Charpieu, Feyzin, Genay, Gleizé, Irigny, La Mulatière, Lentilly, Limonest, Meyzieu, Mornant, Oullins, Pierre-Bénite, Sathonay-Camp, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Priest, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune, Val d’Oingt, Vaulx-en-Velin, Vénissieux.

Les habitants de Lyon et Villeurbanne auront jusqu'à 20h pour aller voter.

Une carte d'identité, un passeport ou un permis de conduire est suffisant pour se rendre aux urnes. Nul besoin de carte d'électeur.

La rédaction de LyonMag se mobilise pour vous faire vivre cette journée électorale en live !