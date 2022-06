Lyon : un nouveau tramway artistique fait son apparition

Depuis décembre 2021, les Lyonnais n’ont pas pu manquer les divers tramway et trolleybus artistiques sur la ligne T3 et T4. Le SYTRAL Mobilités a déployé un projet artistique d’envergure sur le réseau TCL afin d’habiller les transports en commun d’œuvres de street art créées par des artistes du collectif ZOO ART SHOW.

C’est au tour de l’artiste new-yorkais JonOne d’exposer son œuvre sur un tramway. Intitulée "Punishment", le dégradé de couleurs allant du bleu au blanc en passant par le rouge et l’orange, fait référence à ses souvenirs d’enfance lorsque ses professeurs lui demandaient d’écrire des lignes de punition répétitives.

"La collection de SYTRAL Mobilités s’agrandit et nous sommes très heureux d’accueillir sur le réseau TCL ce nouveau projet artistique. Une nouvelle fois le tramway devient un véritable support d’art et d’expression, qui, au grès de ses trajets, fait rayonner la culture dans les rues auprès d’un large public", déclare Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités, dans un communiqué de presse.

Au total, 1 trolleybus de la ligne C3 et 3 rames de tramway offrent une vitrine originale aux artistes engagés sur le projet.

En 2022, plusieurs rames deviendront à leur tour des œuvres mobiles, faisant du réseau TCL le premier réseau de France support d’une collection de street art.